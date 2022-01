McLaren wil weer speciale liveries gebruiken: "Maar niet te vaak"

CEO van McLaren, Zak Brown, wil opnieuw voor de F1-bolides speciale kleurstellingen gebruiken voor volgend seizoen.

In 2021 werd de MCL35M tweemaal overgespoten in andere liveries. Tijdens de Grand Prix van Monaco reden Daniel Ricciardo en Lando Norris in de fameuze kleurstelling van sponsor en oliemaatschappij Gulf. In Abu Dhabi werd partner Vuse in het zonnetje gezet met een ontworpen design.

Volgens Brown waren de verschillende liveries een groot succes, maar net als in 2021 wordt er voornamelijk vastgehouden aan de herkenbare oranje huisstijl. De McLaren-baas legt uit waarom: "Je moet het denk ik op een wat beperkte schaal doen. Wij hebben daarbij volgens mij de juiste balans gevonden”, zei de Amerikaan tegen Autosport.