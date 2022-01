Zhou ziet jeugddroom werkelijkheid worden: "Ik houd van het geluid en de snelheid"

Aankomend seizoen staat er voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 een Chinese coureur op de grid. Guanyu Zhou debuteert dit jaar bij het team van Alfa Romeo. De Chinees maakte afgelopen jaar zijn eerste meters tijdens een Formule 1-weekend toen hij een training voor Alpine mocht rijden in Oostenrijk.

De verwachtingen zijn dan ook redelijk hoog gespannen. Zhou presteerde redelijk in enkele seizoenen in de Formule 2, afgelopen seizoen eindigde hij als derde in dat wereldkampioenschap. Toch zal men in China met argusogen kijken naar de aankomende prestaties van de aankomend Alfa Romeo-coureur.

Basketbal

Zhou komt wel uit een land zonder noemenswaardige autosportgeschiedenis. In gesprek met het Italiaanse Corriere dello Sport vertelt hij dat zijn liefde voor auto's begon door cartoons. Nu is Zhou verliefd op de racerij: "Ik houd van het geluid en de snelheid waarmee je de bochten kan nemen. Het is ook vaak spannend net als bij basketbal. De race is pas beslist in de allerlaatste ronde."

Droom

Toch verliep zijn weg naar de koningsklasse van de autosport niet altijd even gladjes. In zijn juniorencarrière had hij enkele harde klappers en moest hij naar het ziekenhuis. Zhou toonde zich echter een ware doorzetter: "Mijn ouders vroegen of ik door wilde gaan met racen. Natuurlijk wilde ik verder gaan. Ik droom als sinds kleins af aan van zo hoog mogelijk komen in de racerij. Die droom is nu werkelijkheid geworden."