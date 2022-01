'Film over de Formule 1 in de maak, Hamilton mogelijk betrokken bij project'

De Formule 1 wint wereldwijd enorm aan populariteit. Ook in Hollywood hebben ze de koningsklasse van de autosport weer in het vizier. Er zou worden gewerkt aan een grote film over de Formule 1 waarin steracteur Brad Pitt de hoofdrol zou gaan spelen. Ook zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zou op een bepaalde manier betrokken zijn bij het project.

Volgens entertainmentsite Deadline heeft streamingsdienst Apple TV de rechten voor de film hebben veroverd. De film zou gaan over de comeback van een gepensioneerde coureur die een jonge talentvolle coureur gaat bijstaan als teamgenoot. Pitt speelt volgens de geruchten de hoofdrol. Volgens Deadline zou Hamilton ook op een bepaalde manier betrokken zijn bij het project, het is niet duidelijk op welke manier dat het geval is.

Top Gun

Volgens de geruchten zou de film worden geregisseerd door Joseph Kosinski, de regisseur van de laatste Top Gun film. Het is niet duidelijk of Formule 1-eigenaar Liberty Media betrokken is bij het project, de mogelijke film zou het volgende schot in de roos op de Amerikaanse markt kunnen worden.

Oscars

Het is niet voor het eerst dat er een grote film over de autosport wordt gemaakt. Enkele jaren terug werden de avonturen van Ford op Le Mans in de jaren 60 verfilmd. De film 'Rush' over het titelduel van Niki Lauda en James Hunt in 1976 was eerder ook een groot succes. In 1966 werd er ook al een film gemaakt over de koningsklasse van de autosport. Regisseur John Frankenheimer maakte toen de film 'Grand Prix' en won er meerdere Oscars mee.