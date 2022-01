Bottas wilde nog niet stoppen in F1 na vertrek bij Mercedes

Valtteri Bottas is volgend seizoen in de kleuren van Alfa Romeo te bewonderen na vijf jaar trouwe dienst bij Mercedes.

Bottas wilde na zijn avontuur bij de Duitsers absoluut nog niet afscheid nemen van de koningsklasse. In zijn gedachte kwam het woord 'stoppen' wel kortstondig naar boven, maar verdween snel weer naar de achtergrond.

"Natuurlijk heb ik mezelf ook afgevraagd: wil ik dit, of moet ik iets anders proberen?", zei Bottas tegen GPFans in een interview. "Dat was ook een optie, maar ik heb nooit serieus overwogen om de Formule 1 te verlaten, want diep van binnen hou ik nog steeds van de Formule 1 en de competities.

De tienvoudig Grand Prix-winnaar staat zelfs erg te popelen om aan de slag te gaan bij zijn nieuwe werkgever. "Dat is de motivatie voor mij, om te proberen het team zo goed mogelijk te helpen en ik denk dat het echt de moeite waard kan zijn als we een aantal goede dingen bereiken."