Russell: "Hamilton is de beste allertijden"

Op de F1 Nation-podcast sprak George Russell over wat hij verwacht van zijn relatie met zijn nieuwe teamgenoot Lewis Hamilton. Daarnaast stak de kersverse Mercedes-coureur niet onder stoel of banken dat hij Hamilton de de allerbeste coureur allertijden vindt.

"Ik denk dat er veel respect is tussen Lewis en mij", zei de Brit. "Ik denk dat we ons in heel verschillende stadia van onze carrière bevinden. Lewis is de man die hij is met een reden - hij is de beste aller tijden."

Britse samenwerking

Russell is ieder geval niet van plan om de knuppel in het hoenderhok te gooien en wil samen met de zevenvoudig kampioen het team vooruit helpen.

"We moeten elkaar helpen, want de auto's gaan zich gewoon zo ontwikkelen, race na race. Het gaat er niet om wie de snelste auto heeft tijdens de eerste race, het gaat erom wie de snelste auto heeft gedurende het hele seizoen."

"En als coureurs moeten we samenwerken met het team vooruit te helpen, en dat zal de sleutel zijn."