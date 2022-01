Gasly wil graag een stapje hogerop: "Op het moment is er geen duidelijkheid"

Pierre Gasly liet in 2021 een prima indruk achter. De Franse AlphaTauri-coureur was vaak zeer snel en was met enige regelmaat in de kop van het middenveld te vinden. Gasly lijkt rijp voor een stapje hogerop maar dat gaat waarschijnlijk een lastig verhaal worden. AlphaTauri's grote broer Red Bull Racing heeft immers geen plekje vrij voor hem.

Gasly maakte afgelopen seizoen veelvuldig indruk. Hij eindigde als negende in het wereldkampioenschap en lijkt zo langzamerhand klaar voor een comeback bij een topteam. De Fransman reed immers in 2019 al voor Red Bull, hij werd toen echter teruggeplaatst naar toenmalige Toro Rosso omdat zijn resultaten tegenvielen. Daarna boekte hij veel progressie en lijkt hij klaar voor een tweede kans.

Verstappen

Maar dat lijkt een lastig verhaal te gaan worden. Red Bull heeft met Max Verstappen en Sergio Perez immers al twee coureurs onder contract staan. In gesprek met het Duitse Motorsport-Magazin is Gasly duidelijk over Red Bull: "Op het moment is er geen duidelijkheid vanuit hen. Ze hebben natuurlijk Max onder contract staan. Hij is de nummer één binnen het bedrijf, dat is normaal. Hij levert echt een buitengewone job en hij doet het al vijf jaar zeer goed daar."

Perez

Tweede coureur Sergio Perez staat ook aankomend seizoen onder contract bij de Oostenrijkse ploeg. Voor 2023 is er omtrent Perez nog niet veel duidelijk maar Gasly maakt zich toch wat zorgen. De Fransman spreekt zich er duidelijk over uit: "Je hebt dan ook nog Checo, die doet het goed naast Max. Hij heeft hem echt heel erg geholpen in het kampioenschap."