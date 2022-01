Capito ziet deal met Volkswagen wel zitten: "Voor elk team aantrekkelijk om met fabrieksmotoren te rijden"

De Formule 1 is de koningsklasse van de autosport. Vanzelfsprekend gaat men er vanuit dat de sterkste teams en grootste autobouwers hier de degens kruisen. Het begint er steeds meer op te lijken dat er een nieuwe grote autobouwer de Formule 1 gaat betreden. Het gonst immers al geruime tijd van de geruchten over een mogelijke komst van Volkswagen-merken Audi en Porsche.

Hoe de twee merken de sport gaan betreden is niet duidelijk. Ze kunnen immers met een eigen team aan de start verschijnen maar ze kunnen ook motoren gaan leveren. Wat wel duidelijk is, is dat áls ze instappen dat pas in 2026 gaat gebeuren. Dan gaan er immers nieuwe motorregels in. Vanzelfsprekend zijn er nu al geruchten over mogelijke samenwerkingsverbanden met huidige constructeurs.

Aantrekkelijk

Het team van Williams wordt bijvoorbeeld veelvuldig genoemd. Vreemd is dit niet, teambaas Jost Capito heeft een verleden bij het WRC-team van Volkswagen. Zelf zou hij wel openstaan voor een mogelijke motordeal. In gesprek met het Duitse Formel1.de is hij duidelijk: "Het is voor elk team aantrekkelijk om met fabrieksmotoren te rijden. Als de gelegenheid zich aandient om te praten, dan ga je vanzelfsprekend met elkaar in gesprek."

Officieel

Maar Capito zwakt zijn statement gelijk wel weer af. Volkswagen heeft immers nog niets bevestigd. De Williams-teambaas is duidelijk: "Ze hebben nog niets officieel bevestigd omtrent de Formule 1. Zolang ze bij Volkswagen nog geen beslissing hebben genomen heeft het naar mijn idee geen nut om in gesprek te gaan." Het lijkt erop dat er snel meer nieuws komt over een mogelijke komst van Volkswagen.