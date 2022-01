Brown komt snel met nieuws over mogelijke move naar WEC en Formule E: "Moet wel commercieel nut hebben"

Het gaat goed met het team van McLaren. De Britse renstal kende een redelijk succesvol seizoen in 2021 en won met Daniel Ricciardo zelfs de Italiaanse Grand Prix. De weg omhoog is overduidelijk weer ingezet en de renstal is hard bezig met het verbreden van de activiteiten.

McLaren is immers niet alleen maar in de Formule 1 te vinden. Ook in Amerika is de ploeg actief met een team in de prestigieuze IndyCars. Aankomend raceseizoen is de oranjekleurige renstal ook te bewonderen in de modder. Ze gaan immers meedoen aan de elektrische Extreme E klasse. Hiervoor zijn de ontwikkelingen inmiddels in volle gang.

Commercieel nut

Maar de kans is groot dat het hier niet blij blijft. De renstal heeft ook interesse in deelname aan het WEC en de Formule E. McLaren kopstuk Zak Brown meldt dat een beslissing hierover niet lang meer op zich laat wachten. De Amerikaan wordt geciteerd door Crash.net: "Natuurlijk moet het commercieel gezien nut hebben voor ons. We moeten ons comfortabel voelen met waar we nu zijn met onze IndyCar, Formule 1 en Extreme E-teams. We werken aan een derde auto in de IndyCar voor 2023."

Knopen doorhakken

Brown denkt daarnaast dat er snel nieuws gaat komen over de mogelijke nieuwe avonturen. De beslissingen zijn al een keer wat uitgesteld maar de Amerikaan verwacht nu snel te kunnen komen met meer informatie. Hij deelt een indicatie met de buitenwereld: "Ik denk dat er vroeg in het eerste kwartaal knopen worden doorgehakt."