Red Bull Racing staat lijnrecht tegenover voormalig kopstuk

Red Bull Racing zat op een roze wolk na de wereldtitel van Max Verstappen. Toch moesten ze daar afgelopen maand als snel afklauteren. De Oostenrijkse renstal moest namelijk naar de rechtbank. Ze hadden namelijk een zaak aangespannen tegen (oud)werknemer Dan Fallows. Het aerodynamica-kopstuk wil namelijk overstappen naar het team van Aston Martin.

Fallows wilde weg bij Red Bull nadat Aston Martin hem een aantrekkelijke functie had aangeboden. De Britse renstal had Fallows namelijk de functie van technisch directeur toegezegd. De Red Bull-man had hier wel oren naar en maakte bekend dat hij per 2022 in het groen ging werken. Bij Red Bull waren zijn ze not amused. Volgens de Oostenrijkse formatie kan dit contractueel helemaal niet. Het komt er op neer dat Red Bull vindt dat Fallows pas per 1 juli 2023 ergens anders aan de slag mag.

Vervolg

Fallows probeerde hier onderuit te komen maar ook daar was Red Bull niet blij mee. De uit de hand gelopen ruzie kreeg daarna een vervolg in de rechtbank. Daags na het veroveren van de wereldtitel troffen de twee elkaar voor de rechter. Red Bull wil hem niet laten gaan terwijl Fallows dus weg wil. De rechtszaak wordt aan het einde van deze maand vervolgt. Dan zal er dus snel antwoord komen op de vraag of Fallows mag vertrekken.