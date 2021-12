Video: 'Verstappen' geeft winkelend publiek een champagnedouche

Max Verstappen kroonde in Abu Dhabi zijn topseizoen met een felbevochte wereldtitel. De Nederlander verschalkte in de allerlaatste ronde zijn rivaal Lewis Hamilton en daarna barstte er een megafeest los. Niet alleen bij Red Bull Racing was het groot feest, ook in Nederland ging er een groot gejuich op.

@Max33Verstappen had an incredible year! Most podiums, 10 pole positions, and became Formula 1 World Champion! We are still buzzing with these fantastic achievements and the exciting party we threw in his honour in #Amsterdam! Max, may there be many more! #MaxVerstappen #F1 pic.twitter.com/6BalsoseIA