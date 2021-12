FIA-president Ben Sulayem wil Masi meer macht geven: "Straffen worden dan sneller uitgedeeld"

Race director Michael Masi kreeg afgelopen seizoen veelvuldig kritiek. De Australiër had de lastig taak om het titelduel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in goede banen te leiden. Regelmatig kreeg hij te maken met tierende teambazen en de kritische blik van het internationale publiek.

Na afloop van het seizoen riep men al snel dat er iets veranderd moest worden. Het duurde vaak zeer lang voordat de stewards ,Masi maakt geen onderdeel uit van de stewards, een beslissing hadden genomen. Ook de beslissingen van Masi werden soms fel bekritiseerd. Vooral zijn beruchte safety-car beslissing in Abu Dhabi kon op veel kritiek ,van Mercedes, rekenen.

Scheidsrechter

Bij autosportfederatie FIA zijn ze echter wel tevreden met Masi. Kersvers FIA-president Mohammed Ben Sulayem wil de wedstrijdleider zelfs veel meer macht geven. De voormalig rallyrijder is namelijk van mening dat Masi sneller beslissingen moet nemen. Sulayem wil dan ook dat er maar één 'scheidsrechter' per race aanwezig is.

Uren wachten

In gesprek met het Spaanse SoyMotor verklaart hij zich nader: "Het zou dan veel sneller zijn om straffen uit te delen. Anders moet je wachten tot een incident naar de stewards is gestuurd en zij onderzoek hebben gedaan en dan pas een beslissing nemen. Het moet niet het geval zijn dat er pas uren na de race een beslissing valt en het resultaat moet worden aangepast."