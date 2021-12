Video: Dit is de mooiste inhaalactie van het seizoen!

Elk jaar kunnen de Formule 1-fans na het seizoen stemmen op wat volgens hen de mooiste inhaalactie van het jaar was. Ook in het spectaculaire 2021 werd er heel wat ingehaald en hadden de fans dus genoeg keuze. Er kan echter maar één inhaalactie winnen en dit jaar was die eer toebedeeld aan Lando Norris.

In Monza was de Britse McLaren-coureur in een hevig duel verwikkeld met Ferrari-coureur Charles Leclerc. De twee gingen zij-aan-zij de eerste chicane in en gaven elkaar amper ruimte. De twee bleven naast elkaar rijden en half in het gras gaf Norris nog eens gas.