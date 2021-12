Sainz droomt van verdere successen: "Lewis en Max zijn niet onverslaanbaar"

Carlos Sainz reed dit seizoen voor het eerst voor het team van Ferrari. De Spanjaard leek een harde leerschool voor de boeg te hebben maar excelleerde bij de Italiaanse renstal. Sainz versloeg zijn teamgenoot Charles Leclerc en eindigde met enige regelmaat op het podium.

Zelf was Sainz ook tevreden met zijn prestaties in Italiaanse dienst. Ook het feit dat hij Leclerc te snel af was kan hem wel bekoren. In gesprek met de Italiaanse tak van Sky Sports is hij duidelijk: "Het is belangrijk om de enige coureur in dezelfde auto te verslaan. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dit niet mij status binnen het team van Ferrari gaat veranderen."

De Spaanse zoon van de gelijknamige rallykampioen droomt zelfs al van grotere successen in de toekomst. Hij durft zijn dromen ook nog eens uit te spreken: "Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn zeker niet onverslaanbaar. Ik zou heel erg graag een Ferrari hebben die zo snel is als een raket. Ik zorg dan wel voor de rest."