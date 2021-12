Enthousiaste Ocon ziet succesvolle nieuwe regels: "Kunnen voetbal inhalen"

Het afgelopen Formule 1-seizoen stond bol van bizarre gebeurtenissen. Veel coureurs eindigde op het podium, het titelduel was spannend als nooit te voren en bijna elk weekend was er wel veel drama op en naast de baan. Veel fans genoten dan ook van het seizoen.

Niet alleen de fans genoten van de strijd, ook de coureurs zelf glunderden veelvuldig. Aankomend seizoen kan alles weer anders zijn, er worden immers nieuwe regels ingevoerd. De nieuwe regelementen moeten er voor gaan zorgen dat de heren coureurs elkaar makkelijker kunnen inhalen, nog meer spektakel dus.

Boeiende races

Alpine-coureur Esteban Ocon geniet in ieder geval van de sport. In gesprek met Motorsportweek is hij enthousiast: "Ik denk dat de manier waarop de sport zich ontwikkeld fantastisch is. Natuurlijk zijn er nog dingen die beter kunnen maar ik denk dat de dingen die we proberen goed zijn en de races waren boeiend. De manier waarop er kansen liggen tegenwoordig, het is te gek tot de laatste ronde."

Voetbal

Ocon geniet van de manier waarop er nu wordt geracet. De Fransman denkt dat de nieuwe regels de sport verder vooruit gaan helpen. Zijn verwachtingen zijn hoog: "Die laatste ronde in 2021 somt het hele seizoen wel een beetje op. Het was zo in 2020 en het ging ook zo in 2021. Als we de auto's dichter bij elkaar hebben kunnen we voetbal inhalen als je het hebt over hoe interessant de sport is. Dat gaat echt gebeuren als dat het geval is!"