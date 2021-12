Priestley verwacht Britse broederstrijd bij Mercedes: "Russell zal soms sneller zijn"

Het topteam van Mercedes rijdt in 2022 rond met een Brits rijdersduo. Lewis Hamilton heeft afscheid genomen van Valtteri Bottas en krijgt aankomend seizoen George Russell als teamgenoot. De talentvolle Brit krijgt eindelijk zijn kans bij het topteam en de verwachtingen zijn vanzelfsprekend groot.

Russell heeft al één keer mogen ruiken aan het echte werk. Toen Hamilton vorig jaar positief testte op COVID verving Russell hem in Sakhir. Hij gaf gelijk zijn visitekaartje af en hierdoor zijn de verwachtingen ook gelijk hoog. De talentvolle coureur zal waarschijnlijk wel eerst zijn draai bij het team moeten vinden.

Ervaring

Voormalige McLaren-monteur en analist Marc 'Elvis' Priestley verwacht veel van het Britse duo. Op zijn YouTube-kanaal bespreekt hij zijn verwachtingen: "Russell kan overduidelijk niet tippen aan de ervaring van Hamilton. George moet veel leren. Maar ik denk dat hij op een aantal dagen het vuur aan de schenen van Lewis gaat leggen. Ik weet zeker dat hij soms sneller zal zijn."

Aardige gast

Priestley beseft zich dat Russell in de toekomst de kar zal gaan trekken bij Mercedes. Hamilton is immers niet de jongste meer en zal op een dag toch zijn helm aan de wilgen gaan hangen. De oud-monteur heeft een tip voor Russell: "Hij moet een team om zich heen gaan bouwen, hij moet vertrouwen verzamelen. Ik verwacht dat hij dat gaat doen met zijn stuurmanskunsten maar hij is ook een heel aardige gast."