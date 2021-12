HEEL GAAF: Kijk mee achter de schermen bij Red Bull Racing tijdens Abu Dhabi GP

Red Bull Racing heeft een video geüpload over de Grand Prix van Abu Dhabi. Het team doet dit altijd, maar nu is de video extreem vaak bekeken. Dit komt namelijk, omdat Max Verstappen wereldkampioen is geworden.

De race was spannend. Mede door het goede teamwerk van Sergio Perez en een beetje geluk, werd de Nederlander wereldkampioen. Dat zag er zo uit: