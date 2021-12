Tsunoda barst van de zelfkritiek: "Ik was een luie loser"

Yuki Tsunoda debuteerde afgelopen seizoen in de Formule 1. De Japanse AlphaTauri-coureur kende een goed debuut en scoorde direct al punten bij zijn eerste race in Bahrein. Daarna kwam de klad er echter in en presteerde hij zeer ondermaats. Maar uiteindelijk kwam alles toch nog op zijn pootjes terecht en kende hij een redelijk goede tweede seizoenshelft.

Tijdens het seizoen besloot Red Bull-adviseur Helmut Marko in te grijpen. Tsunoda verhuisde naar Italië en woont hierdoor nu vlakbij de fabriek van zijn team AlphaTauri. De Japanner leek te bezwijken onder de enorme druk van het leven van een Formule 1-coureur maar hij wist zich te herpakken.

De verhuizing speelde een grote rol bij de wederopstanding van Tsunoda tijdens het seizoen. De Japanner geeft dat zelf dan ook ruimschoots toe. In een interview met het Italiaanse Autosprint is hij eerlijk: "Die verhuizing heeft mij zeker weten geholpen hielp mij in mijn voorbereiding."

Playstation

Daarvoor leefde Tsunoda niet bepaald het topsport leven. Ook daar is de jonge Japanner eerlijk over: "Voordat ik naar Italië kwam was ik echt een luie loser. Als ik klaar was met trainen ging ik naar huis en deed ik gelijk de Playstation 5 aan. Ik ging de hele dag lekker gamen, gewoon voor de lol."