Nog een titel voor Verstappen: beste coureur volgens de fans

Max Verstappen heeft er een ongekend topseizoen opzitten. De Nederlandse Red Bull-coureur wist op spectaculaire wijze zijn eerste wereldtitel veilig te stellen. Daarnaast reed hij zeer constant en eindigde hij bijna elke race waarin hij de finish bereikte op het het podium.

Dat de prestaties van Verstappen indrukwekkend waren was al eventjes duidelijk. Maar nu blijkt dat hij het afgelopen seizoen ook veel indruk heeft gemaakt op de fans van de sport. Uit de uitslag van de 'Fan Power Ranking' blijkt namelijk dat hij gemiddeld het beste cijfer scoort. Van de fans krijgt hij namelijk een 8,8 gemiddeld.

Verstappens rivaal Lewis Hamilton wordt ook in deze ranking tweede. De zevenvoudig wereldkampioen krijgt gemiddeld een 8,4 van de supporters. Opvallend genoeg komt Hamiltons adjudant Valtteri Bottas niet in de top tien voor. Verstappens teamgenoot Sergio Perez eindigde als zesde bij de fans. De derde plaats in deze ranking wordt ingenomen door Ferrari-coureur Carlos Sainz.

⚡️ 2021 @aramco Power Rankings ⚡️



Here are the top 10 drivers this season according to you...#F1 pic.twitter.com/ZBM4VQFW4A