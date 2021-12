Video: Verstappen gespot op Nederlands grondgebied

Max Verstappen werd zo'n kleine twee weken geleden wereldkampioen in Abu Dhabi. Sindsdien reist de kersvers kampioen half Europa af voor festiviteiten, gala's en veel interviews. Toch werd de Nederlander amper gezien in zijn vaderland maar dat neemt niet weg dat het halve land nog steeds trots is.

De lokale Limburgse omroep L1 heeft echter gezien dat Verstappen in de buurt was. Ze spotte de Red Bull-coureur op Maastricht Aachen Airport waar hij in gezelschap van onder andere zijn vader Jos in zijn eigen vliegtuig stapte. Het luchtvaartuig is immers ook simpel te herkennen.