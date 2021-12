Marko ging haast neer van de spanning: "Daarom ging ik vroeg naar huis"

Max Verstappen hield het lang spannend tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi. De Nederlandse Red Bull-coureur verschalkte zijn rivaal Lewis Hamilton in de allerlaatste ronde van de race. Hij pakte de wereldtitel en daardoor barstte er een waar volksfeest los in Nederland, op de tribunes en in de Red Bull-garage.

Na de inhaalactie barstte er een luid gejuich los op de tribunes. Maar ook in de pitsstraat barstte er een feest los na de inhaalactie. De mannen en vrouwen van Red Bull gingen compleet kapot van de spanning en haalde opgelucht adem na de beslissende inhaalactie.

Ook teamadviseur Helmut Marko zat te wiebelen op zijn stoel van de spanning. Bij het Oostenrijkse ServusTV vertelde hij dat er zelfs enkele werknemers flauwvielen na de race. Marko zelf deed het ietsje rustiger: "De spanning had ook effect op mij. Daarom ging ik nogal vroeg naar huis op zondagavond na de race. Ik heb ook niet zo lang meer feest gevierd."