Hill hoopt dat Hamilton-Verstappen duel respectvol blijft: "Zou heel erg vervelend zijn"

De Formule 1-fans werden afgelopen seizoen getrakteerd op een spectaculair kampioensduel. Max Verstappen en Lewis Hamilton duelleerden op het scherpst van de snede en raakten elkaar meer dan eens. Uiteindelijk trok Verstappen aan het langste eind in een controversiële seizoensfinale.

De twee kemphanen feliciteerden elkaar na afloop van de laatste race op een zeer sportieve wijze. Tijdens het seizoen leek het soms alsof de twee elkaars bloed wel konden drinken. De enorme hoeveelheid incidenten zetten het duel onder een enorme hoogspanning. Het zorgde ervoor dat het duel uitgroeide tot een strijd voor in de geschiedenisboekjes.

Schumacher

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill vocht zelf ooit ook zo'n megaduel uit. In de F1 Nation Podcast bespreekt hij zijn duel met Michael Schumacher: "Ik heb altijd het idee gehad dat Michael mij niet zag als een waardige rivaal. Ik versloeg hem een keer in de regen en toen kreeg ik dat gevoel wel. Na de race feliciteerde hij mij. Het is geweldig om te zien dat het tussen Verstappen en Hamilton op deze manier gebeurt, we gaan zien hoe het volgend jaar verder gaat."

Senna en Prost

De controversiële momenten waren in het afgelopen seizoen in grote getalen aanwezig. Hill hoopt dat dit geen invloed gaat hebben op de volgende hoofdstukken van het epische duel. Hij is duidelijk: "Als je het mij vraagt zou het heel erg vervelend zijn als het een soort enorme vijandschap wordt hierdoor. In het verleden is dat al een paar keer zo gegaan, bij Senna en Prost bijvoorbeeld. Toen was het ook een langdurige nare situatie."