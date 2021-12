'Bijzondere clausule in contract Leclerc kan Ferrari kopzorgen bezorgen'

Het legendarisch team van Ferrari krabbelde afgelopen seizoen enigszins op na een waardeloos 2020. Men had verwacht dat stercoureur Charles Leclerc de kar wel zou gaan trekken maar de Monegask werd afgetroefd door nieuwe coureur Carlos Sainz. Toch wist het duo het team met hangen en wurgen naar de derde plaats bij de constructeurs te loodsen.

Leclerc kende een zwaar jaar en werd slechts zevende in de eindrankschikking. Toch kende zijn seizoen enkele lichtpuntjes, de Monegask wist namelijk twee pole positions te pakken. Maar verder was het regelmatig kommer en kwel voor de coureur.

Clausule

Bij Ferrari hoopt men dan ook dat ze door de nieuwe reglementen kunnen terugkeren aan de top in 2022. Volgens de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport is daar nog een goede reden voor. De krant weet namelijk te melden dat Leclerc een bijzondere clausule in zijn contract heeft staan. Volgens hen is het zo dat hij in 2022 kan vertrekken als het team niet in de top drie eindigt.

Onduidelijkheid

Het is een bijzondere clausule aangezien Leclerc al jaren een trouw lid is van de Ferrari-familie en een langdurig contract heeft bij het team. Voor Ferrari is het dus zeer belangrijk om weer mee te strijden voor de prijzen in 2022. Het is nog maar de vraag of dat gaat lukken aangezien het nog niet duidelijk is hoe de verhoudingen liggen voor het aankomende seizoen.