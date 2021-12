Horner gelooft dat advocaat Mercedes stewards wilde intimideren

Red Bull-teambaas Christian Horner is ontevreden over de gang van zaken na afloop van de slotrace in Abu Dhabi. Mercedes en Red Bull werden gevraagd om langs de stewards te gaan vanwege twee protesten die de Duitse concurrent uitvaardigde. De succesformatie uit Stuttgart nam, wat zeer ongebruikelijk is, een advocaat mee naar de meeting en dat irriteerde Horner mateloos.

In een interview met The Telegraph zei de Engelsman: "We werden opgeroepen voor de hoorzitting van de stewards en werden geconfronteerd met een advocaat die ik voor het laatst had gezien met een bandenprobleem dat ze in 2013 hadden - plotseling zit je er middenin ."

Horner denkt dat de acties van Mercedes bedoeld waren om de stewards te intimideren. ''De stewards in de zaal waren geen professionele advocaten. Is het dan eerlijk om geconfronteerd te worden met een advocaat? Dat kan behoorlijk intimiderend zijn.''



Volgens de teambaas van Red Bull druist deze manouvre van Mercedes in tegen bestaande protocollen. "De advocaat van Mercedes is geen operationeel lid van het team, hij is geen sportief directeur. Dit is een kwestie die door de FIA ​​moet worden overwogen. We willen geen advocaten aannemen, laat staan ​​advocaten, die racen."