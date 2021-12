"Seidl vindt dat McLaren toe is aan volgende stap"

McLaren eindigde dit seizoen op de vierde plek in het constructeurskampioenschap en boekte als enige dit seizoen een dubbelzege. Lange tijd was de renstal uit Woking in gevecht met Ferrari om de derde positie, maar moest in de eindfase van het seizoen toch haar meerdere erkennen in de Scuderia. McLaren hoopt in 2022 structueel mee te doen om de Grand Prix-zeges en teambaas Andreas Seidl denkt daarvoor alle ingrediënten in huis te hebben.



''We hebben een geweldig team, we hebben alle talenten die ik denk dat we nodig hebben om de volgende stappen te maken", vertelde Seidl deze week aan Motorsport.com. "We hebben gewoon tijd nodig. We zijn natuurlijk ambitieus, maar tegelijkertijd heb je tijd nodig om de resultaten daarvan te zien. Ik ben heel blij dat we deze volgende stap kunnen maken."



De eerste progressie werd vooraf het seizoen al in gang gezet met de overstap naar de sterke Mercedes -krachtbron. Seidl zegt hierover: "Een heel belangrijk ding dit jaar was om deze samenwerking dit jaar van start te laten gaan voordat de nieuwe technische voorschriften van kracht worden. We hebben dit jaar al veel ervaring kunnen opdoen met de Mercedes-krachtbron'', doelt de teambaas op de integratie van de motor en de wagen voor 2022.Ondanks dat Ferrari de Britse renstal de baas was over 2021, ziet Seidl veel positieve dingen en noemt ze één voor één op. "We hebben weer een grote stap voorwaarts gemaakt met de auto in termen van dichterbij komen met de rondetijden in de kwalificatie en in de race naar Mercedes en Red Bull. We waren dit jaar zelfs in een positie om ze af en toe uit te dagen op de circuits die bij onze auto pasten. In termen van betrouwbaarheid hebben we een heel goed seizoen gehad. We hebben ook stappen voorwaarts gemaakt met de consistentie en snelheid van de pitstops.''Een aantal jaren geleden was McLaren nog in het achterveld te vinden. De samenwerking met Honda liep op een fiasco uit. Vanaf 2016 kwam er een nieuw bewind gekomen en is het team langzaam uit het dal geklommen en zijn er recentelijk grote hervormingen doorgevoerd. "Twee jaar geleden hebben we het team een ​​grote reset gegeven op het gebied van organisatie en cultuur", voegde Seidl eraan toe. "En we hebben nu stabiliteit gecreëerd die er al jaren niet meer was bij McLaren."