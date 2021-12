Mercedes neemt officieel afscheid van Bottas

Tijdens de officiële prijsuitreiking van de FIA waren Toto Wolff en Lewis Hamilton de grote afwezigen, maar een dag later liepen beiden met Valtteri Bottas richting de Mercedes-fabriek in Brackley om de teamleden te bedanken en het wereldkampioenschap voor constructeurs te vieren.



Voor Bottas was dit tevens een afscheid van het team en werd luid onthaald. De Fin verkast na vijf seizoenen naar Alfa Romeo. Bij Mercedes behaalde de Fin 10 overwinningen en 19 poles. Zijn laatste zege was in Turkije van afgelopen seizoen.



''Het voelt erg emotioneel, goed om al die mensen te zien, voel me erg trots en bevoorrecht dat ik vijf jaar deel uit mocht maken van Mercedes'', zei Bottas onder andere in een persoonlijke videoboodschap.



For one last time, take it away VB.



For one last time, take it away VB.

Before signing off, @ValtteriBottas has one final message to share with you, the Mercedes family. 💙