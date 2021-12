Ferrari: ''Als iemand tevreden is met P3, dan is er iets mis''

In 2021 stonden de spotlights vooral op Red Bull en Mercedes, maar daarachter vocht Ferrari een hard duel met McLaren om de derde plek in het constructeurskampioenschap. Ondanks een opwaartse spiraal en een plek in de top drie, is Ferrari alles behalve tevreden.



"Dit is niet wat we willen, maar dat is normaal. Omdat we racers zijn'', zei racedirecteur Laurent Mekies van Ferrari tegen over Motorsport-Total.com: ''Wij zijn Scuderia Ferrari en als iemand tevreden is met de derde plaats, dan is er iets mis.''



Ondanks het gevecht om de derde positie, voelde deze strijd hetzelfde aan als bij een wereldtitel. ''Wat ik kan zeggen is dat we het gevecht van dit jaar hebben behandeld alsof het om het kampioenschap ging. We weten hoe waardevol elke kans en elk punt is. Dus we zagen dit als een strijd om het kampioenschap, ook al wisten we dat we niet snel genoeg waren om daadwerkelijk voor het kampioenschap te vechten.''Ferrari hoopt in 2022 weer mee te doen om de titels en heeft goede hoop daarop. ''We hebben vooruitgang geboekt en zijn overtuigd van de richting die we zijn ingeslagen. Er zijn meer stappen nodig voor dat gevecht, maar we denken dat we dat gaan halen", sloot Mekies af.