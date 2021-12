Mohammed Ben Sulayem verkozen tot nieuwe FIA-president

Vandaag heeft de FIA zijn nieuwe president gekozen. Er waren twee kandidaten om Jean Todt op te volgen: de Brit Graham Stoker en voormalige rallyrijder Mohammed Ben Sulayem. De man uit Dubai kreeg ongeveer 62 procent van de stemmen en zal Todt opvolgen. Hij is de eerste FIA-president uit het Midden-Oosten.

Ben Sulayem was een zeer succesvolle rallycoureur in het Midden-Oosten. Hij won 14 keer het rallykampioenschap van het Midden-Oosten en won in zijn loopbaan 61 internationale rally's. Na zijn rallyloopbaan richtte hij zich op meerdere functies binnen de autosport en was hij betrokken bij de organisatie van de Grand Prix van Abu Dhabi.

World Motor Sport Council

De in Dubai geboren Ben Sulayem is geen onbekende binnen de FIA. Hij zit al geruime tijd in de World Motor Sport Council en bekleedde ook de functie van vice-president. Hij verslaat Graham Stoker, de Brit was al sinds 2009 de 'Deputy President for Sport'. Robert Reid was namens Ben Sulayems team in de race voor deze positie.

CEO

Ben Sulayem wil het allemaal net wat anders aanpakken dan Todt deed en Stoker wilde. De man uit de Emiraten wil namelijk het één en ander veranderen aan de structuur binnen de FIA. Hij wil namelijk een CEO benoemen. Ben Sulayem wil de organisatie leiden en de CEO moet dan de dagelijkse werkzaamheden op zich nemen. Het is nog bekend hoe dit tot stand gaat komen.