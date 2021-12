Volg hier LIVE de prijsuitreiking van F1-wereldkampioen Max Verstappen

Max Verstappen mag zo zijn wereldtitel in ontvangst gaan nemen. De Red Bull Racing-coureur is voor het FIA-gala naar Parijs gevlogen met meerdere teamleden.

De 24-jarige Nederlander mag de eerste prijs in ontvangst nemen en Red Bull Racing zelf de tweede prijs van de constructeurs. Mercedes is bij het event met de hoofdacts Toto Wolff en Lewis Hamilton niet aanwezig. Hieronder is de livestream gratis te bekijken: