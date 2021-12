Hamilton en Wolff niet aanwezig op FIA-gala

Mercedes heeft vandaag aan de wereld laten weten dat ze hun beroep niet doorzetten. Ze spraken zondagavond de intentie uit om in beroep te gaan tegen het besluit van de stewards om niets te doen met het protest van Mercedes. Door de beslissing van Mercedes is Max Verstappen officieel wereldkampioen.

Toch zullen ze hun gezicht niet laten zien bij het FIA-gala van vanavond. Op dat gala in Parijs zal Verstappen zijn beker voor de wereldtitel in ontvangst mogen nemen. Normaliter krijgen de nummers twee en drie ook hun prijs op het podium. Hamilton is echter afwezig net als Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Aangezien Mercedes de kampioen bij de constructeurs is geworden moeten ze toch een prijs ophalen. Technisch kopstuk James Allison zal wel aanwezig zijn en neemt de beker in ontvangst. Voor Hamilton krijgt zijn afwezigheid mogelijk nog een staartje. Volgens de regelementen van de FIA zijn de coureurs die in de top drie zijn geëindigd namelijk verplicht om aanwezig te zijn bij het gala. Het is niet duidelijk wat voor een straf de Brit hier mogelijk voor krijgt.