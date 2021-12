Tsunoda kijkt terug op listig debuutjaar: "Duurde even voordat ik mijn zelfvertrouwen op orde had"

Yuki Tsunoda was dit seizoen één van de debutanten in de Formule 1. De Japanse AlphaTauri-coureur kende een eerste jaar vol met hoogtepunten maar zeker ook wat dieptepunten. Hij sloot het seizoen af met een sterke vierde plaats en eindigde het jaar op een 14e plaats in kampioenschap met 32 punten.

De Japanner zelf kijkt ook terug op zijn eerste jaar bij de zusterploeg van Red Bull Racing. Bij Motorsport.com is hij heel erg eerlijk over zijn bewogen debuutjaar: "Het nam wat tijd in beslag voordat ik mijn zelfvertrouwen op orde had. Met name na Imola. Ik had daar best wel moeite mee. Maar voor wat het vertrouwen betreft, ik voel me nu best goed voor volgend seizoen."

Aankomend seizoen zal alles anders zijn. Er gaan immers nieuwe regels in en de heren coureurs zullen moeten wennen aan de nieuwe wagen. Tsunoda weet dat er nog genoeg te leren valt: "Het gaat een pittig seizoen worden ook omdat het vrij vroeg start. Er is weinig tijd om even tot rust te komen. Ik denk dat ik mijzelf nog kan verbeteren op fysiek vlak. Ik blijf gewoon alles geven."