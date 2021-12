Susie Wolff haalt uit naar wedstrijdleiding: "Beslissing van één persoon heeft titelstrijd beslist"

Het mislopen van de wereldtitel van Lewis Hamilton was een bittere pil voor Mercedes. De Duitse renstal probeerde de uitslag alsnog om te draaien door in protest te gaan maar het had allemaal geen nut. Het is ook nog maar de vraag of ze iets gaan doen met hun intentie om in beroep te gaan.

Dat de teleurstelling nog steeds overheerst is in ieder geval duidelijk. Lewis Hamilton heeft sinds de race op zondag geen woord meer besproken in de openbaarheid en ook teambaas Toto Wolff zwijgt. De Oostenrijker verliet het circuit zonder met de media te praten maar feliciteerde concullega Christian Horner wel met een berichtje.

Instagram

Het is wel zeker dat men bij Mercedes nog steeds niet blij is met de beslissingen van de wedstrijdleiding. Wolffs vrouw Susie ,zelf oud-coureur en CEO van een Formule E-team, spreekt zich uit op Instagram: "Wat er is gebeurd is nog steeds lastig te begrijpen. Het geeft mij nog steeds een rot gevoel. Niet het verlies ,Max en Red Bull zijn de verdiende winnaars en we wisten dat we konden verliezen, maar de manier waarop Lewis werd bestolen is nog steeds ongelofelijk."

Regels zijn regels

Wolff deelt de overheerste opinie bij Mercedes. Ze haalt ferm uit naar de wedstrijdleiding: "De beslissing van één persoon bij het bestuursorgaan ,die een regel heeft toegepast op een manier die we nog nooit hebben gezien, heeft de titelstrijd besloten. Regels zijn regels en kunnen niet zomaar worden aangepast in een opwelling door een individu aan het einde van een wedstrijd."