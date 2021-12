Wolff feliciteerde Horner met kampioenschap: "Hij stuurde mij een berichtje"

Mercedes was afgelopen weekend woest toen Lewis Hamilton in de allerlaatste ronde de wereldtitel verloor aan Max Verstappen. Ze tekenden protest aan bij de stewards maar die werden afgewezen. Mercedes-teambaas Toto Wolff weigerde met de pers te praten en verliet het circuit in stilzwijgen.

Bij concurrent Red Bull Racing was het feest enorm toen duidelijk werd dat de protesten van Mercedes werden afgewezen. De festiviteiten waren groots en Verstappen werd gisteren gehuldigd op de fabriek in Milton Keynes. Vanuit de hoek van constructeurskampioen Mercedes blijft het echter angstaanvallig stil.

Berichtje

Red Bull-teambaas Christian Horner onthult echter dat er wel contact is geweest tussen hem en concullega Wolff. Bij RaceFans spreekt hij zich uit: "Ja, ik ging op zoek naar Toto na de race maar hij was niet beschikbaar. Maar ik zag Ola Källenius (de grote man van Daimler, red.) en hij feliciteerde mij. Later op de avond deed Toto dat ook, hij stuurde mij een berichtje en feliciteerde ons met de wereldtitel."

Geld

Horner was blij met de reactie van Wolff. Hij deelt met de buitenwereld wat hij terugstuurde naar zijn Oostenrijkse collega: "Ik feliciteerde hem met het winnen van de constructeurstitel en ik herinnerde hem eraan dat het geld daar betaald wordt. Dat gebeurt namelijk niet bij het coureurskampioenschap. Dat was het, ik heb niets meer van hem gehoord daarna."