FIA gaat bizarre slotfase seizoensfinale onderzoeken

De bizarre ontknoping van de kampioensstrijd in Abu Dhabi krijgt een staartje. De FIA heeft gisteravond namelijk besloten dat de spraakmakende slotfase van de titelbeslissende race tot in de details zal worden geanalyseerd. Vooral het team van Mercedes was woest na afloop van de race.

In de laatste rondes van de Grand Prix van Abu Dhabi was Max Verstappen op jacht naar zijn titelrivaal Lewis Hamilton. Het leek een onbegonnen zaak totdat Nicholas Latifi crashte. Hierdoor kwam de safety car op de baan en leek Verstappen de aanval te kunnen openen. Maar tussen de twee kemphanen reden nog enkele achterblijvers. Deze moesten van de wedstrijdleiding de safety car inhalen terwijl andere achterblijvers dat niet moesten doen.

Woest

Vooral Hamiltons team Mercedes was woest. Ze tekenden protest aan bij de stewards maar konden niet rekenen op veel steun. De stewards schoven het protest van tafel en Verstappen behield zijn wereldtitel. Mercedes liet het er niet bijzitten en ze spraken de intentie uit om in beroep te gaan tegen de beslissing van de stewards.

Misverstand

Bij de bijeenkomst van het World Motor Sport Council op woensdag werd de spraakmakende slotfase besproken. Autosportfederatie FIA kondigde na de vergadering aan dat er een gedetailleerde analyse komt van de gebeurtenissen op het Yas Marina Circuit. De FIA wil leren van de fouten maar spreekt tegelijkertijd van een misverstand. Ze erkennen dat het controversiële moment de sport geen goed heeft gedaan. Voor de start van het nieuwe seizoen zal er duidelijkheid zijn.