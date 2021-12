Alonso zag het liefst gedeelde titel: "Als het een keertje moest, dan dit jaar"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend geschiedenis door als eerste Nederlander ooit de wereldtitel in de Formule 1 op zijn naam te schrijven. Hij versloeg zijn grote concurrent Lewis Hamilton na een bizar spannende titelstrijd die pas in de allerlaatste ronde van de race werd beslist.

Na een late safety car kon Verstappen de aanval inzetten. De safety car-fase was minstens net zo discutabel als het duel tussen de Nederlander en Hamilton. Verstappen haalde zijn rivaal in de laatste ronde in en pakte zo de titel op een manier die bij het seizoen past. Na een spannend, slopend, spraakmakend en discutabel jaar werd het kampioenschap precies op die manier beslist.

De titel van Verstappen was volgens vele terecht. Ook Alpine-coureur Fernando Alonso kan zich daar wel in vinden. Bij The Race spreekt de Spanjaard zich uit: "Ik denk dat hij een echte kampioen is, het was een kwestie van tijd. Op zondag had hij wat geluk. Ik denk dat het een nogal veelbesproken onderwerp gaat worden maar zoals ik al eerder zei, ze konden allebei winnen. Ik denk dat het dit jaar het seizoen was om de prijs in tweeën te delen, als het een keertje moest dan dit jaar. Ze waren allebei buitengewoon goed."

Medelijden

Alhoewel Alonso blij was voor Verstappen, had hij toch wel te doen met Hamilton. De Brit verloor de titel immers na de extreem late safety car. Alonso: "Als je de titel verspilt door een safety car op het allerlaatste moment, dan heb je zeker een beetje medelijden."