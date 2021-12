Brundle zag het liefst twee kampioenen: "Zou wensen dat ze titel mogen delen"

Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten dit jaar een legendarisch titelduel uit. Verstappen trok uiteindelijk aan het langste eind door Hamilton op spectaculaire wijze te verschalken in de allerlaatste ronde van de allerlaatste race van het jaar. De twee kemphanen waren het gehele seizoen met elkaar in gevecht en het duel was veelbesproken.

Al vanaf de eerste Grand Prix in Bahrein waren ze elkaars enige concurrent. De twee stonden vrijwel het gehele seizoen zeer dicht bij elkaar in de tussenstand van het kampioenschap. Ze hadden dan ook evenveel punten toen ze arriveerden in Abu Dhabi voor de seizoenfinale van afgelopen weekend.

652 rondes

Martin Brundle bekeek de race vanaf zijn commentatorstoel bij het Britse Sky Sports. In zijn column voor zijn werkgever vraagt hij zich af of de sport de juiste kampioen heeft: "Verdient Max het kampioenschap? Natuurlijk doet hij dat. Hij heeft 652 rondes aan de leiding gereden en Lewis maar 303. Hij vertrok 15 van de 22 races als kampioenschapsleider waaronder de laatste 7 keer. Hij won er 10 en Lewis maar 8. Hij had het geluk ook niet aan zijn zijde, behalve in de laatste kilometers dan."

Toch is Brundle ook van mening dat zijn landgenoot Hamilton de titel óók verdiende. Hij deelt zijn eerlijke mening: "Lewis verdiende de titel net zo goed, om eerlijk te zijn zou ik wensen dat ze de titel mogen delen. Zijn pure snelheid, consistentie, vastberadenheid, stijl, klasse en uithoudingsvermogen waren buitengewoon goed. Vooral toen hij een nieuwe topstart afleverde in zijn 288ste race."