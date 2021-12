Coulthard oordeelt hard over Hamilton: "Hij liet de deur openstaan"

Dit weekend werd de spannende titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton beslist. In een enorme thriller op het Yas Marina Circuit greep Verstappen de wereldtitel nadat hij in de laatste ronde rivaal Hamilton verschalkte. Het was een bizar slotstuk van een even bizarre kampioensstrijd.

Na afloop van de race was er vreugde bij Red Bull maar bittere teleurstelling bij Mercedes. De Duitse renstal wilde zich echter niet neerleggen bij de nederlaag en ging in dubbelprotest bij de stewards. De stewards waren het echter niet eens met Mercedes en wezen allebei de protesten af.

Deur open

Hamilton verloor de titel op de baan en daar hebben enkele oud-coureurs wel een mening over. Ook David Coulthard heeft zijn mening klaarstaan. Tegenover de BBC spreekt hij zich uit: "Ik denk dat Hamilton de deur open liet staan. Hij liet het gebeuren dat hij van slag werd gebracht door een agressieve en arrogante coureur zoals Verstappen. Hij liet hem de titel van hem afpakken."

Verharden

Coulthard is kiezelhard in zijn oordeel. Hij vindt dat Hamilton te lief is geweest. De Schot deelt zijn advies: "Ik denk dat Lewis te lang te aardig is geweest. Ik denk dat hij zich nog een keer moet gaan verharden." De zevenvoudig wereldkampioen feliciteerde Verstappen direct met de wereldtitel maar sprak door de protesten van zijn team niet met de media.