Honda-kopstuk vol vreugde: "Als je de lat hoog legt kan je je doel nog steeds bereiken"

Max Verstappen werd gisteren wereldkampioen na een zinderende ontknoping. Hij versloeg op de valreep zijn concurrent Lewis Hamilton en werd hierdoor de eerste Nederlandse wereldkampioen Formule 1 ooit. Hij gaf afzwaaiend motorleverancier Honda ook een prachtig afscheidscadeau en daar zijn de Japanners maar wat blij mee.

Honda leek in mineur afscheid te nemen van de koningsklasse van de autosport. Verstappen reed enkele ronden voor het einde immers nog niet op de juiste plek voor de wereldtitel. Maar de late safety car-periode bracht daar verandering in en Verstappen liet iedereen bij Red Bull juichen.

Gelukt

Ook Honda-topman Masashi Yamamoto was vol vreugde. De Japanner feestte mee met het team en was na afloop zo trots als een pauw. In een persbericht sprak hij zich uit: "Het is ons gelukt, we hebben het kampioenschap bij de coureurs gewonnen! We hebben het samen gedaan met iedereen die betrokken is geweest bij het project en met onze teams. Maar ook met de support van onze fans!"

Dramatisch

De absurde ontknoping zorgde voor extase bij veel fans en bij Red Bull en consorten. Volgens Yamamoto past het perfect in het plaatje: "De race vandaag was echt enorm dramatisch en de titel werd pas beslist in de laatste ronde van het jaar. Dat enorm spannende duel in de laatste kilometers somt het seizoen wel een beetje op. Als je de lat hoog legt kan je het doel nog steeds bereiken als je blijft strijden."