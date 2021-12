Broer van Lewis Hamilton reageert fel: "FIA heeft eigen regels verbroken"

De druiven waren gisteren behoorlijk zuur voor Lewis Hamilton en Mercedes. De Brit leek lange tijd op weg naar zijn achtste wereldtitel maar in de slotfase ging alles mis voor hem. Na een late safety car kon Verstappen hem inhalen en was de teleurstelling reusachtig.

Na afloop van de race reageerde Hamilton sportief en feliciteerde hij Verstappen. Mercedes was echter wat minder tevreden en diende twee protesten in bij de stewards. Beide werden echter afgewezen en Hamilton en teambaas Toto Wolff spraken niet meer met de media.

Schande

Toch kwam er later op de avond een reactie vanuit het Britse kamp. Hamiltons broertje Nicholas kwam met een relaas op Instagram. De BTCC-coureur was duidelijk: "De FIA heeft vandaag haar eigen regels gebroken! Dat is een schande voor onze sport!"

Trots

De jongere Hamilton telg was vooral trots op het gedrag van zijn vader en broer Lewis. De zevenvoudig wereldkampioen feliciteerde Verstappen direct na de finish met zijn wereldtitel en vader Anthony stapte ook op de Verstappens af met een felicitatie.

Bericht aan de haters

Het mooie gebaar van zijn familie was voor Nicholas aanleiding om uit te halen naar de criticasters. Het was fel in zijn Instagram post: "Mensen mogen zeggen wat ze willen maar het gedrag van mijn vader bewijst dat alle haters en twijfelaars fout zitten. Het laat zien wie wij zijn als de familie Hamilton."

Nicholas volgt verder het voorbeeld van zijn broer en brengt ook zijn felicitaties over aan wereldkampioen Verstappen. "Mijn felicitaties gaan naar Max voor zijn echt fantastische seizoen."