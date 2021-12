Tsunoda komt net tekort voor het podium: "Fantastisch resultaat om seizoen mee te eindigen"

Achter het bloedstollende titelgevecht tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton vielen er meerdere coureurs positief op in Abu Dhabi. In de schaduw van Verstappens titelfeest reed ook AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda een werkelijke prachtige race. Hij kwam net te kort voor het podium maar haalde wel een vierde plaats binnen.

Tsunoda kende een top weekend en was in bijna elke sessie sneller dan zijn teamgenoot Pierre Gasly. Ook in de race presteerde hij zeer goed en vocht hij enkele sterke, stevige duels uit. Na de bizarre slotronde werd hij als vierde afgevlagd, vlak achter nummer drie Carlos Sainz.

Fantastisch resultaat

De Japanner was na afloop vol van vreugde. In een persbericht van zijn team AlphaTauri reageert hij: "Ik ben zó blij. Wat een fantastisch resultaat om het seizoen mee te eindigen. Ik denk dat de auto het gehele weekend zeer sterk is geweest. Ik had niet verwacht dat de race pace zo goed zou zijn. Uiteindelijk is het een fantastische dag geweest."

Verstappen

Tsunoda is een sportieve coureur. Hij feliciteert wereldkampioen Verstappen: "Een dikke proficiat voor Max. Het was zo'n zwaar gevecht dit seizoen en ik denk dat hij het echt heeft verdiend. Ik wil hem ook bedanken voor het feit dat hij dit cadeau aan Honda heeft gegeven. Hij heeft ze het best mogelijke gegeven om hun laatste jaar in de Formule 1 te vieren."