Christian Horner met boze blik terug van stewards

Christian Horner, Adrian Newey en de teammanger van Red Bull zijn van de stewards teruggekomen. Ze kwamen aan, zoals onderstaand te zien is, met boze en teleurgestelde blikken.

Mercedes diende protest in, vanwege Verstappen en zijn gedrag. Red Bull moest zich meldden. Toen de heren van het team uit Milton Keynes terugkwamen, waren de blikken te lezen.

Mercedes met advocaat

Mercedes heeft last minut een advocaat meegenomen naar de stewards in Abu Dhabi, want die zijn het totaal niet eens met de beslissing van de FIA. Momenteel viert Verstappen nog een feestje, omdat hij wereldkampioen is geworden.