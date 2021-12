F1-wereldkampioen Max Verstappen: "Het is ongelofelijk!"

Max Verstappen heeft zijn beoogde wereldtitel binnengesleept in Abu Dhabi! De 24-jarige coureur is de eerste Nederlandse coureur ooit die het wereldkampioenschap binnensleept.

De Nederlander was super blij met zijn overwinning over de radio: “YESAAAAAHAHHHHHHHHHHH!” Na een super spannend slot haalde de coureur Hamilton in in de laatste ronde.

Max Verstappen had een mindere start en werd ingehaald door Hamilton. Het gat werd te groot, maar Checo Perez hield de Mercedes-coureur op. Hierdoor kon Verstappen bijsluiten en bijblijven.

Safety Car redder Max Verstappen

Vervolgens kwam er een Safety Car, Verstappen kwam naar binnen en in de laatste ronde ging de veiligheidsauto naar binnen. Verstappen haalde Hamilton in en won zo het wereldkampioenschap.

Verstappen zei over de race: “Het is ongelooflijk. Ik bedoel... De hele race bleef ik vechten en die kans in de laatste ronde. Ik heb overal kramp. Het is krankzinnig. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Deze jongens... mijn team en Honda ze verdienen het en ik hou zoveel van ze!