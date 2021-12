Uitslagen kwalificatiebattles 2021: Max Verstappen verpulvert Perez, Valtteri Bottas met opvallend record

Hoewel er nog een allesbeslissende race op het programma staat vanmiddag, zit het seizoen er qua kwalificaties op na gisteren. Tijd dus, om de balans op te maken wie het vaakst zijn teamgenoot verslagen heeft en wie zich dus over één rondje het snelst mag noemen, te beginnen met de drie beste teams uit het constructeurskampioenschap van 2020.

Lewis Hamilton 17 - 5 Valtteri Bottas

Zoals verwacht is het bij Mercedes Lewis Hamilton die in de kwalificatiesessies de overhand had. Hoewel de Brit het voor zijn doen magere aantal van 5 pole positions mocht bijschrijven, was hij in 17 kwalificatiesessies sneller dan Bottas. Valtteri Bottas heeft echter ook een bijzondere statistiek op zijn naam geschreven. De Fin heeft in al zijn races voor Mercedes Q3 gehaald en is daarmee 1 van de 3 coureurs in de Formule 1 die zich meer dan 100 keer op rij (101 keer) in de top 10 gekwalificeerd heeft.

Max Verstappen 20 - 1 Sergio Perez

Max Verstappen heeft het wederom voor elkaar gekregen een teamgenoot te verpulveren in de kwalificaties. Sergio Perez werd voor 2021 gecontracteerd door Red Bull om nog eens een gooi te doen naar de constructeurstitel. Hoewel de Mexicaan niet onverdienstelijk gereden heeft, versloeg hij Verstappen slechts één keer in een kwalificatiesessie dit seizoen. Voor de Grand Prix van Emilia-Romagna kwalificeerde de Mexicaan zich knap als tweede, terwijl Verstappen genoegen moest nemen met de derde plek. In Rusland zette Verstappen geen tijd neer in de kwalificatie, aangezien hij door een motorwissel achteraan moest starten. De Nederlander is dit seizoen sowieso het beste van het veld in de kwalificaties met tien pole positions.

Lando Norris 15 - 7 Daniel Ricciardo

Waar het aan het begin van het seizoen er op leek dat Daniel Ricciardo, met een betere kwalificatie voor de eerste twee races, in de kwalificaties de overhand zou hebben op Lando Norris, is de balans inmiddels ruim in het voordeel van de Brit beslist. Norris pakte in Rusland zelfs de eerste pole position uit zijn carrière, waar Daniel Ricciardo al sinds de Grand Prix van Mexico van 2018 wacht op de vierde pole position uit zijn carrière. Qua gemiddelde kwalificatiepositie dit seizoen moet de Australiër zich ook zorgen maken om volgend jaar niet in een tweede rijdersrol te belanden bij McLaren. Ricciardo haalde 9,72 als gemiddelde startpositie in 2021, terwijl Lando Norris zich van een gemiddelde verzekerde van 6,58.