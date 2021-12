Hill kritisch op Verstappen: "Grappen en kritiek op FIA zijn intimiderend"

Damon Hill vindt de kritiek van Max Verstappen op de FIA ​​en zijn grappen over de boetes die ze hem hebben gegeven 'onoprecht'. De Nederlander is de afgelopen tijd een aantal keer bestraft door de FIA-wedstrijdleiding, waarbij hem zowel sportieve als financiële straffen zijn uitgedeeld.

In Brazilië kreeg hij een boete van 50.000 euro voor het aanraken van de achtervleugel van de Mercedes van Lewis Hamilton in parc ferme na de kwalificatie. De laatste keer was in Saoedi-Arabië, waarbij hij twee plaatsen achteruit werd gezet voor de eerste herstart en kreeg hij later twee straffen voor zijn wiel-aan-wiel gevecht met zijn titelrivaal.

Sprekend over dergelijke beslissingen verklaarde Verstappen dat hij vond dat hij niet gelijk werd behandeld zoals andere coureurs en grapte hij dat hij betaalde voor de diners en wijn van de FIA. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Verstappen kritiek uitdeelt en zulke grappen maakt, en Hill vindt dat dat niet de beste boodschap is.

De wereldkampioen van 1996 uitte vorige week ook al pittige kritiek op de Nederlander: "In mijn ogen zijn de opmerkingen van Max Verstappen over de FIA onoprecht en intimiderend. Mede hierom voorspel ik dat hij Hamilton wil uitschakelen in Abu Dhabi."