Bottas dacht niet na over geven slipstream aan Hamilton

Valtteri Bottas had vandaag niet zijn beste dag als 'wingman' van Lewis Hamilton. De Fin rijdt dit weekend zijn laatste race voor Mercedes en de kans dat hij daarna nog snel terug zal keren op het podium lijkt niet heel groot, gezien zijn overstap naar Alfa Romeo.

Tijdens al zijn races voor het Duitse team kwalificeerde hij zich in Q3 en ook vandaag lukte dat. Ondanks die mooie statistiek is de Fin enorm teleurgesteld met zijn zesde plaats die hij vanmiddag pakte in de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi. De kans dat hij morgen Hamilton van dienst kan zijn lijkt hiermee ook vooralsnog niet groot.

Na de kwalificatie stond hij de pers te woord en zei Bottas tegen Ziggo: "Ik ben natuurlijk enorm teleurgesteld. Ik had gehoopt om op zijn minst op de tweede startrij te kunnen kwalificeren. Het was erg close met de vijfde plaats, dus ja dat is wel teleurstellend."

"Ik merkte op een gegeven moment dat als ik een rondetijd reed ik daarna niet sneller kon rijden. Het is een combinatie van factoren maar de afstelling voor morgen is goed maar niet optimaal."

Geen plan

Op de vraag van Jack Plooij of beide Mercedes-coureurs samen naar buiten gingen om wellicht een slipstream aan elkaar te geven zei Bottas: "Nee, we hadden niet het plan om te slipstreamen, we wilden vooral onze tijden rijden in schone lucht. Het werkte vandaag goed voor Red Bull, voor Max, maar dat was niet ons plan."

"Voor morgen is het game on. We starten in ieder geval op de juiste banden."