Alonso woest op Michael Masi: "Hij is echt veel te soft"

Het tweede kwalificatiedeel in Abu Dhabi verliep enorm chaotisch. Veel coureurs stonden haast stil in de laatste sector om het verkeer te omzeilen. Fernando Alonso kwam hierdoor in de problemen en kwam tot overmaat van ramp Q2 niet door nadat hij werd gehinderd door Daniel Ricciardo.

Na afloop van de kwalificatie was de Spaanse Alpine-coureur witheet. Het incident wordt wel onderzocht maar dat neemt niet weg dat Alonso door het moment een goede ronde in rook zag opgaan. Hij is dan ook niet te spreken over de werkwijze van de FIA.

Scheidsrechter

Alonso sprak na afloop van de mislukte kwalificatie met The Race. Hij was woest met een hoofdletter W: "Jammer genoeg hebben we niemand die dit controleert. De race director is echt veels te soft. Als je ons laat spelen met de outlaps, dan wordt het altijd een rotzooi. We hebben een soort scheidsrechter nodig die ons beschermt op dat moment. Maar die hebben we niet."

Ricciardo

De Spanjaard is witheet. Naast race director Michael Masi moeten ook McLaren en Daniel Ricciardo het ontgelden: "Dan het verkeer, het is McLarens fout. Het team of de coureur, het maakt niet uit. Zelfs als er veel verkeer is tijdens je outlap, zelfs dan moet je aan de kant gaan als er een snelle auto aankomt. Hij ging niet aan de kant."