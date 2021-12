Wolff met zijn handen in het haar: "Hun longruns waren sterker"

De eerste slag in de titelontknoping is geslagen door Max Verstappen. De Nederlandse Red Bull-coureur pakte de pole position in Abu Dhabi en deelde een gevoelige tik uit aan zijn rivaal Lewis Hamilton. De Britse Mercedes-coureur moest genoegen nemen met de tweede startplek.

Mercedes-teambaas Toto Wolff accepteerde na de kwalificatie de tegenslag. De Oostenrijkse teambaas was kalm en verscheen voor de microfoon van Sky Sports: "Je moet het nemen zoals het is. Het staat 1-0 voor hen vandaag. Ze hadden de banden in het juiste window in de laatste run en de tow pakte ook nog eens goed uit. Daarom staan ze op pole vandaag."

Liever P2

Toch maakt Wolff zich maar weinig zorgen. Hij ziet eigenlijk alleen maar positieve signalen. Hij deelt zijn opvattingen: "Ik start veel liever vanaf de tweede plaats en veel liever op de mediums. We hebben een klein nadeel bij de start en bij de eerste zes of zeven rondjes, als hij doorrijd tenminste. Als hij dat voor elkaar krijgt dan is het geen groot voordeel."

Zorgen

De stoïcijnse Oostenrijker maakt zich uiteindelijk toch best wat zorgen. Hij deelt zijn overwegingen: "Ik maak mij zeker zorgen voor morgen omdat hun longruns sterker waren maar onze banden waren niet in het window en die van hen wel. Q1 en Q2 waren voor ons en alles zag er goed uit. Maar dan verlies je alle performance."