Hamilton sportief na mislukte kwalificatie: "Was een fantastisch rondje van hem"

De kwalificatie in Abu Dhabi verliep niet geheel naar wens voor Lewis Hamilton. De Britse titelstrijder zag dat Max Verstappen sneller was en daardoor moet de Brit morgen vanaf de tweede startplaats gaan starten. De uittredend wereldkampioen maakt zich echter niet heel erg druk om de misgelopen pole position.

Na de bloedstollende kwalificatie verscheen Hamilton voor de microfoon van interviewer van dienst David Coulthard. De Mercedes-coureur toonde zijn sportieve kant: "Ten eerste wil ik zeggen dat Max een fantastische ronde reed. We konden niet concurreren met die tijd vandaag. Het zag er heel erg sterk uit in de trainingen."

Uitjoelen

Het fanatieke publiek op het Yas Marina Circuit reageerde zeer fel toen Hamilton aan het woord kwam. Het maakte hem helemaal niets uit. Hij gaf ze complimenten: "We hebben een mooi publiek hier en ook al joelen ze me hier uit, het is goed om ze hier allemaal gezond te zien."

Maar de fans mogen wel tevreden zijn, Verstappen reed immers de pole-tijd. Hamilton wist dat er niet meer in het vat zat: "We hadden gewoon geen antwoord op die ronde. Dat was een fantastisch rondje van hem. We bevinden ons in een goede positie voor morgen."

Zien

De Brit weet niet waar de mindere tijd vandaan kwam. Desondanks blijft hij goed gemutst: "Ik sta nog steeds op de eerste rij en we hebben verschillende banden strategieën. Ik ben blij dat ik hem kan zien bij de start, haha. We kunnen daar vanaf de start verder gaan."