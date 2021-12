Hét gevecht van het jaar: VERSTAPPEN VS HAMILTON

Het gevecht van het jaar staat vandaag op het menu. Max Verstappen en Lewis Hamilton vechten samen om de wereldtitel in Abu Dhabi, waar veel Nederlandse fans aanwezig zijn.

Verstappen staat nu op nummer 1, met een gelijkaantal punten met de nummer twee. Dit is de Brit Lewis Hamilton, die op de tweede plek staat door één race minder gewonnen te hebben.

Wat zijn de mogelijkheden vandaag?

1. Lewis Hamilton wint de race of blijf voor Verstappen, dan is Hamilton kampioen. Dit is wel in het geval dat er geen straffen vallen.

2. Max Verstappen wint de race of blijft voor Hamilton, dan is Verstappen kampioen. Dit ook in het geval als er geen straffen vallen.

3. Beiden vallen uit of finishen buiten de punten, dan is Verstappen kampioen. Dit komt, omdat Verstappen negen races heeft gewonnen en Hamilton acht.

Tussen de teams is het eigenlijk wel beslist, wat er nog wel kan gebeuren is als Perez en Verstappen voor één van de twee Mercedessen in de punten finishen en de andere Mercedes valt uit. In dat geval heeft Red Bull nog kans op de titel voor teams, maar dan moeten er wel genoeg punten behaald worden door het Red Bull duo.