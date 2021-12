Start van Verstappen niet goed maar hoopgevend: "Lange runs waren competitiever"

Max Verstappen kende een wisselvallige vrijdag. De Nederlandse Red Bull-coureur reed de snelste tijd in de eerste training maar moest in de tweede training genoegen nemen met slechts de vierde tijd. Desondanks de wisselende resultaten heeft de WK-leider zich toch vermaakt op het gloednieuwe asfalt.

Het Yas Marina Circuit is voor dit seizoen aangepast en die veranderingen vielen in de smaak bij Verstappen. Op zijn eigen site kijkt hij terug: "Het circuit is nu veel leuker om te rijden. Over het algemeen zijn die snellere bochten veel leuker. Vooral de laatste sector, deze was eerst wat krapper en off camber. Off camber zijn ze nog steeds maar de bochten zijn veel ronder geworden. Ik vind het goede aanpassingen."

De Nederlandse Red Bull-piloot kende een wisselvallige dag in Abu Dhabi. Hij kijkt er ook zo naar: "We zijn nog steeds wat aan het leren en we proberen nog een paar dingen te begrijpen. De korte runs gingen nog niet volgens plan. We komen daar wat snelheid te kort. De lange runs waren daarentegen competitiever en dat is ook belangrijk."