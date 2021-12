Danner nog steeds kwaad om Verstappens remactie: "Kan niet accepteren dat hij een brake test deed"

De Saoedische Grand Prix is al weer bijna een week geleden verreden maar blijft de tongen los maken. Vooral de remactie van Max Verstappen blijft veelbesproken. De Nederlander remde namelijk af om zijn positie terug te geven aan zijn rivaal Lewis Hamilton, de Brit zag dit niet en klapte erop.

Verstappen kreeg een tien seconden straf en daarmee leek de kous af. Maar niets is minder waar en de kritiek is nog steeds niet mals. Ook oud-coureur en RTL-commentator Christian Danner is kritisch. Bij Motorsport-Magazin spreekt hij zich uit: "Wat ik echt niet kan accepteren is dat hij een brake test deed. Dus hij remde, hij reed niet naar de kant om plaats te maken. Nee, hij remde om er een rotzooi van te maken."

Danner is boos en spreekt zich sarcastisch uit: "Nee, hij heeft echt niet geremd! En wat zei de beslissing van de FIA? Hij remde af met 2,7 G en zoveel remdruk, 69 bar! Je moet echt op het pedaal trappen om 69 bar te bereiken. Om het dan geen brake test te noemen is een beetje alsof je zegt: We gaan het publiek nu carboniseren!"